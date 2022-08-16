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Edirne'de Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı toplantısı yapıldı

AA

Edirne'de Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı toplantısı yapıldı

EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi ve İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürlüğü arasında Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı kapsamında protokol imzalandı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, gelecek açısından eylem planının, yapılan asfalt ve altyapıdan daha önemli bir iş olduğunu söyledi.

Herkesin bu konuya duyarlı olması gerektiğini belirten Gürkan, "Eğer bu işte başarılı olamazsak, insanlık başarılı olamazsa çok yakın bir gelecekte bugünkü konforla yaşayabileceğimiz bir dünyamız kalmayacak. Hedefimiz karbon nötr... Bu hedefe 2050 yılında ulaşmayı planlıyoruz. Umarım 2040'ta, 2035'te ulaşırız. Ama karbon nötre ulaşamazsak, evlatlarımız, torunlarımız bizim yaşadığımız gibi bir dünyada yaşayamayacaklar. Net olan bu." dedi.

İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Yüksel Yalçın da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve ekiplerinin bir takım ortak faaliyetlerin yürütülmesi konusunda çalışmalar yaptığını ifade etti.

Önemli konu başlıklarının belirlendiğine değinen Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu çalışmaların kapsamlarından bir tanesi de Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı. 2000'li yıllardan sonra bir derecelik ısı artışı, sonrasında artı bir derecelik artışın dünyayı nasıl değiştirdiğini, 1 derecelik artışın ne kadar önemli olduğunu hepimiz görüyoruz."

Edirne Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Savaş Çerkez de dünyanın en önemli sorunlarından birinin iklim değişikliği olduğunu belirterek, "İklim değişikliğinin neden olabileceği tehlike nedeniyle her ülkenin ulusal ve yerel ölçekte acil tedbirler ve önlemler alıyor." dedi.

- Vatandaşlara çöp tepkisi

Toplantıya katılanlar konuşmacılara sorular yönlendirdi.

Nişancıpaşa Mahallesi Muhtarı İrfan Deniz, çöp konteynerinin yaz aylarında koku yaydığını ve bazı vatandaşların çöpü gelişigüzel şekilde sokağa attığını anlattı.

Gürkan da çöp konteynerinin ekiplerce yıkandığını belirterek, vatandaşların haklarını bildiğini ancak ödev ve görevlerini yapmadığına değindi.

Vatandaşın arabadan inmeden çöpü dışarı attığını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Dünyada hiçbir şehri çöplerini toplayarak temiz tutamazsınız. Böyle bir şey yok. Buna hiçbir belediyenin gücü yetmez. Burada vatandaşın vatandaşlık görevini yapması gerekiyor. Arabanın camını açıp sigara paketini ya da başka bir şeyi atmaması gerekiyor. Sorduğunda niye böyle yapıyorsun dediğimizde 'vergi veriyorum, belediye toplasın' diyor. Verdiğin vergi konut başına ayda 8 lira 37 kuruş, çevre temizlik vergisi. 8 lira 37 kuruş..."

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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