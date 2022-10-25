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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinin girişimleri ile hayata geçirilen "Balkanlar ve Karadeniz Bölgesinde Diyalog ve İş Birliği Kongresi", değerlendirme oturumu ile sona erdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesinin Daimi Genel Sekreteri ve Kalıcı Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Balkan Üniversiteler Birliği (BUA) ve yine üyesi olduğu Karadeniz Üniversiteler Birliği (BSUN) iş birliğinde, Bükreş Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen kongreye akademisyen, siyasetçi ve bürokratlar katıldı.

Değerlendirme oturumunda konuşan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Üniversiteler Birliği ve Karadeniz Üniversiteler Birliği iş birliğinde önemli bir kongreye ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduklarını belirtti.

Kongrede Balkanların ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin önemli üniversitelerini ve bölge ülkelerinden önemli isimlerin ağırlandığını dile getiren Tabakoğlu, "Birlik olarak etki alanımızı her geçen gün artırıyoruz. Yüzlerce üniversiteyi ve akademisyeni ağırlayan kongremizde Balkanların geleceğine ışık tuttuk. Devlet, diplomasi ve bürokrasinin en üst seviyeden temsil edildiği toplantımızda bölgede kalıcı barışın ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla bölgenin nabzını tuttuk ve önemli görüşmelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Kongre aile fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

- BUA Genel Kurulu gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesinin (TÜ) Daimi Genel Sekreteri ve Kalıcı Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Balkan Üniversiteler Birliği (BUA) Genel Kurulu, üye ve aday üniversitelerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, BUA Dönem Başkanı Prof. Mircea Dimitru ve Bükreş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Marian Preda başkanlığında Bükreş'te gerçekleştirilen toplantıda, aday üniversitelerin talepleri değerlendirilerek yapılan çalışmalar ele alındı.

BUA’ya üyelik başvurusunda bulunan İstinye Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bulgaristan Sofya Telekomünikasyon ve Posta Üniversitesi, Bosna-Hersek Mostar Üniversitesi, Romanya Galati Üniversitesi, Kosova Ferizaj Üniversitesi, Kosova İliria Rezonanca Tıp Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Bulgar Amerikan Üniversitesi birliğe kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, Balkan Üniversiteler Birliğinin daha fazla üniversite ile temsil edilmesi, gücü ve etki alanının her geçen gün artırılması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Tabakoğlu, birliğin yeni dönem başkanı Bosna Hersek Tuzla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic'e başarı diledi.

















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