TÜ akademisyenlerinin patent alan buluşu, SAHA EXPO 2022'de sergilenecek

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi akademisyenlerinin "Simetrik Anahtarlı Şifrelerde İkili Doğrusal Dönüşüm Geliştirilmesi İçin Bir Yöntem" başlıklı patentli buluşu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "SAHA EXPO 2022 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuar"ında sergilenmeye değer görülen üç buluştan biri oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre fuarda, savunma, havacılık, denizcilik ve uzay sanayinde stratejik öneme sahip pek çok ürün ilk kez tanıtıldı.

Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay ile ilgili en önemli fuarlarından biri olan SAHA EXPO 2022 Fuarı'na, Trakya Üniversitesi öğretim üyeleri de çalışmalarıyla katıldı.

Fuara, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından davet edilen TÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tolga Sakallı ve Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Emir Öztürk ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yazılım Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Akleylek'in "Simetrik Anahtarlı Şifrelerde İkili Doğrusal Dönüşüm Geliştirilmesi İçin Bir Yöntem" başlıklı patentli buluşları, SAHA EXPO 2022 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda sergilenmek üzere seçilen üç buluştan biri oldu.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Prof. Dr. Muharrem Tolga Sakallı, Dr. Öğretim Üyesi Emir Öztürk ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Akleylek'in sahip oldukları patentli buluşları SAHA EXPO 2022 fuarında sergilenmeye değer görüldü.









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