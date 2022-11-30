Edirne Valisi Kırbıyık hudut karakollarında incelemede bulundu

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Türkiye-Yunanistan sınırındaki hudut karakollarını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Kırbıyık, sınır hattında bulunan Rahmanca, Alibey Hudut Karakolu,Hisarlı Şehit Onbaşı Süleyman Cevizkıran, Sancaktar hudut karakollarıyla, 3. Hudut Bölük Komutanlığı, Mezbahane Kule Bölgesi, Ferre Hudut Bölüğüne ziyarette bulundu.

Kırbıyık, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay’dan sorumluluk bölgelerindeki birlik ve hudut karakolları hakkında bilgi aldı.

Sınır güvenliğini sağlamak amacıyla görev yapan askerlerle bir araya gelerek sohbet eden Kırbıyık, sınırda askerlik yapmanın büyük onur ve gurur olduğunu belirtti.

Askerlere görevlerinde başarı dileyen Kırbıyık, "Sınır karakolunda gözünüzü kırpmadan aziz vatanımızın bekası için nöbet tutuyorsunuz. Devletimiz, milletimiz ve değerli aileleriniz sizlerle onur ve gurur duyuyor. Hepinizi alnınızdan öpüyorum. Allah sizleri korusun, vazifenizde üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kırbıyık'a ziyaretlerinde, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Meriç Kaymakamı Uğur Kapar, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve Enez Kaymakamı Cafer Ekinci de eşlik etti.

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