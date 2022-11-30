Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığına devredilen Edirne Yeni Sarayı ihya edilecek

Kahve değil zehir mi içiyorsunuz! 1 kaşığı bile karaciğeri yağlandırıyor, dolaşım sistemini bozuyor!

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne Yeni Sarayı, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı tarafından ihya edilecek.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre Milli Saraylar Başkanlığı tarafından İstanbul'da Uluslararası Milli Saraylar Sempozyumu düzenlendi.

Sempozyumda, Trakya Üniversitesince Milli Saraylar Başkanlığına devredilen Edirne Yeni Sarayı'nın 5 yıl içerisinde yeniden ihya edileceği konuşuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Yeni Sarayı'nın ihyası ve inşası noktasında aldıkları müjdeli haberin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bir süre ara verilmiş olan kazının "kararlı kazılar" arasına alınarak 12 ay sürmesinin önünün açıldığını, ardından Milli Saraylar Başkanlığına devredildiğini dile getiren Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm bu çalışmalarımız neticesinde Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, dünya çapında bir bilimsel etkinlikte Edirne Sarayı'nın yeniden yükseleceği müjdesini verdi, bu Edirne için tarihi bir müjdedir. Zira Edirne Sarayı sadece bir yapı değil bir medeniyetin merkezidir. Sarayın tüm ihtişamı ile yeniden bizleri karşılayacağı günlerin mutluluğunu tüm Edirnelilerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum."

Tabakoğlu, üniversitesinin çalışmalarına destek veren Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

- Edirne Yeni Sarayı

1450'de temeli atılan saray, Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren pek çok kez tamir gördü, zaman zaman da eklentiler yapıldı.

Bazı padişahların saltanatları boyunca Edirne'ye hiç gelmemesi nedeniyle kullanılmayan sarayda da tahribat başladı. 1752'deki büyük deprem ve 1776'daki yangınla tahribat süreci devam eden sarayın, 1827'de bir kısmı tamir edildi.



1829'da Edirne'yi işgal eden Rusların ordugah olarak kullandığı saray, büyük zarar gördü. Vali Hurşit Paşa ve Hacı İzzet Paşa zamanlarındaki tamirat döneminde birçok yapı kurtarıldı fakat 1876-77 Rus Savaşı'nda düşmanın şehre yaklaşması nedeniyle Babüssaade (Saadet Kapısı) civarında yığılan cephane, düşman eline geçmemesi için patlatıldı, sarayın birçok yapısı da bu patlamayla yıkıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.