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EDİRNE (AA) - Edirne'de sınırda bir düzensiz göçmenin cesedi bulundu, hipotermi geçirdiği belirtilen bir düzensiz göçmen de hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Bulgaristan sınırında düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri askeri yasak bölgeye geçti.

Sağlık ekipleri düzensiz göçmenlerden birinin donarak yaşamını yitirdiğini, diğer göçmenin ise hipotermi geçirdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenin cenazesi morga kaldırıldı.

Soğuktan etkilenen diğer göçmen ise tedavisi için hastaneye götürüldü.

Bölgede hava sıcaklığı 3 derece olarak ölçülüyor.





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