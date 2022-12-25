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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Edirne'de gençlerle buluştu:

AA

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Edirne'de gençlerle buluştu:

EDİRNE (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Edirne'de gençlerle bir araya geldi.

İnce, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, gençlere güvendiğini vurguladı.

Edirne'den Hakkari'ye gönül köprüleri kurmayı istediğini kaydeden İnce, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü iyidir, şikayetim yok ama gönül köprüleri kurup bu milleti birleştirmek de iyidir." dedi.

Türkiye ekonomisini büyütmek istediklerini kaydeden İnce, "Huzur istiyorum, gençler oynasın istiyorum. Somurtkan parti genel başkanı olur mu? Ben dans eden parti genel başkanı olacağım." ifadelerini kullandı.

"Altılı masayı" oluşturan muhalefet partisi liderlerinin yaklaşık 1 yıldır toplandığını fakat ortaya somut bir proje koyamadığını öne süren İnce, şöyle dedi:

"Birisi çıkıp diyor ki 'Ergenekon ve Balyoz'u yeniden açacağım', öbürü diyor ki 'açmayacağım.' Biri 'İstanbul Sözleşmesini imzalayacağız' diyor, öbürü diyor ki 'imzalamayacağız.' Biri Libya tezkeresine 'evet' diyor öbürü 'hayır' diyor. Yani altı benzemez var. Ortada bir aday yok, bir duruş yok bir ilke yok. Mesela 6 yaşındaki çocuğu evlendiriyorlar, sert bir tepki yok. Tarikat yurtlarında çocuklara tecavüz ediyorlar kimse gıkını çıkartmıyor. Tarikatlardan 3 tane oy alacağız diye şirin görünme sevdasındalar. Vallahi Memleket Partisi iktidarında onları yerle bir edeceğiz."

Kendisi dışında muhalefette henüz adaylığını açıklayan kimsenin olmadığını belirten İnce, "Aday erken açıklanırsa lekelenirmiş. Adam 20 yıldır ortada lekelenmiyor. Böyle bir şey olur mu? Eğer 3 ayda lekeleniyorsa zaten sen lekeli bir aday bulmuşsun demek. Muharrem İnce, çıktı 51 günde lekelendi mi?" ifadelerini kullandı.

- "Duruşum olsun, omurgam olsun istiyorum"

Seçimlerde yüzde kaç oy alacağıyla ilgilenmediğini belirten İnce, şöyle konuştu:

"Duruşum olsun, omurgam olsun istiyorum. Yüzde 3 mü olur, 13 mü olur, 33 mü olur onu bilmiyorum ama dediklerimde haklıyım. Söyleyeyim; Erdoğan'ın tarım politikasını beğenmiyorum, eleştiriyorum, Erdoğan'ın eğitim politikasını beğenmiyorum eleştiriyorum, Erdoğan'ın mülteci politikasını beğenmiyorum eleştiriyorum ama Erdoğan'ın 'Mavi Vatan'daki duruşunu destekliyorum. Azerbaycan'a yardım etmesini destekliyorum. Türkiye'nin İHA'larda, SİHA'larda atılım yapmasını destekliyorum. Diğer muhalefet gibi değilim ben. Doğruya doğru, yanlışa yanlış derim."

Program sonunda yeni üyelere rozetlerini takan İnce, gençlerle fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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