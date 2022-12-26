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Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek

AA

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek

EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Roman bestekarlar" adlı konser düzenleyecek.

Konserde Hande Erzen ve Ahmet Batırlı solist olarak yer alacak.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 28 Aralık Çarşamba 20.00'da gerçekleşecek konser ücretsiz olarak izlenebilecek.

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