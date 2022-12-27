Edirne'de sis etkili oldu

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EDİRNE (AA) - Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Yoğun sis dolayısıyla trafikte zaman zaman aksamalar yaşanırken, trafik ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

Kentteki tarihi yapılar sis bulutu altında kaldı. Sisle birlikte Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde seyirlik görüntüler oluştu.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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