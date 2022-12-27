Edirne'de 75 litre etil alkol ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 75 litre etil alkol ve çok miktarda kaçak içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli Y.D'nin Sarıcapaşa Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada, 75 litre etil alkol, 48 cam içki şişesi, 600 şişe kapağı ve çok miktarda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Şüpheli Y.D. malzemelerin kendisine ait olmadığını, bulunan malzemelerin şüpheli H.Ö'nün olduğunu öne sürdü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.





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