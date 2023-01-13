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EDİRNE (AA) - İl Özel İdaresi yatırımları değerlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında İl Özel İdaresindeki toplantıya Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ile birim amirleri katıldı.

Toplantıda, İl Özel İdaresi bütçesi, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) yatırımları, içme suyu, kanalizasyon, sondaj çalışmaları gibi köylerin alt yapısına yönelik çalışmalar ile beton asfalt, sathi kaplama, köprü ve menfez çalışmaları ve çevre temizliği çalışmaları değerlendirildi.

Kırbıyık, toplantıda, İl Özel İdaresi ve KÖYDES bütçesi ile yapılan tüm yatırım ve çalışmaların hassasiyetle yerinde incelenmesini ve işlerin bizzat takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İl Özel İdaresi çalışmalarının her noktada örnek teşkil edecek bir ivme yakalaması gerektiğini belirten Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Bunu başarmak için çok çalışmalıyız. Çalışmalarımızı yürütürken, verimliliği, işlerin takibini ve denetimini elden bırakmamak gerekiyor. Devletimizin, vatandaşımıza hizmet noktasında bizlere emanet ettiği yatırımları gerçekleştirirken, o sorumluluğu hissederek hareket etmemiz gerekiyor. Bu bakış ve sorumlulukla, istisnasız her personelimizin özveriyle çalışmaya devam etmesi önemlidir."

- Edirne İtfaiyesinin yeni aracı tanıtıldı

Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün filosuna eklediği arazi aracı tanıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Recep Gürkan, aracı İtfaiye Müdürlüğünde inceleyerek bilgi aldı.

Gürkan, Edirne İtfaiyesinin gücüne güç katmaya devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin modern araçlar kullandığını belirten Gürkan, "Trakya'da tek olma özelliğine sahip olan ve AB Projesi kapsamında araç filomuza kazandırdığı kaza kırım ve kurtarma aracı ve tam donanımlı araçlar ile İtfaiyemizi güçlendirdik. Şimdi de dar alanlarda müdahaleyi kolaylaştıracak, yeni bir aracı daha kazandırdık. Her yatırımımızda önce insan canı, insan sağlığı." diye konuştu.

- Helvacıoğlu, görme engellilerle buluştu

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası dolayısıyla görme engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, ilçedeki bir tesiste buluştuğu engellilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, görme engellilerin azim, cesaret ve yaşama sevincini takdir ettiğini belirterek, "Görme engelli kardeşlerimizin yaşadığı sorunlara kalıcı çözümler üretmeye, özgüvenlerini artırmaya, moral ve motivasyonlarını yükseltmeye devam edeceğiz. Engelleri birlikte aşarak, yaşama sımsıkı sarılmaları, toplumsal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla hep yanı başlarındayız." ifadelerini kullandı.

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