Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren eski milli okçu Nilgün Özbaş Kobak, Edirne'de defnedildi

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EDİRNE (AA) - ABD'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski milli okçu Nilgün Özbaş Kobak'ın (49) cenazesi, memleketi Edirne'de toprağa verildi.

Eski milli okçu için Yeniimaret Mahallesi'ndeki 2. Bayezid Camisi'nde tören düzenlendi.

Kobak'ın ağabeyi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Nilgün Özbaş Kobak'ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bademlik Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Vali Yardımcıları Ali Uysal ve Eyyüp Batuhan Ciğerci, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.





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