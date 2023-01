Edirne'de "İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye" programı gerçekleştirildi

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne Gençlik Kolları ve Trakya Üniversitesi AK Gençlik Teşkilatı tarafından "İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye" programı gerçekleştirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Meriç Nehri kenarında düzenlenen etkinliğe katılan AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, seçimlerde ilk kez oy kullanacak gençlerle bir araya geldi.

Katılımcılarla sohbet eden İba, istek ve talepleri dinleyip soruları cevapladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, geleceğin teminatı gençleri örnek yatırım ve projelerle geleceğe hazırladıklarını belirtti.

Güzel bir etkinlik düzenlediğini, gençlerin isteklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletme sözünü verdiklerini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Bu etkinliğin bizim için bir diğer önemi ise AK Parti Edirne Teşkilatı olarak vatandaşımıza her noktada ulaşmak, onların dileklerini toplamak ve partimize üyelik başvurularını kabul etmek üzere dolaşıma çıkardığımız AK Nokta aracımızın ilk kez kullanıldığı program olmasıdır. Bu ilki bizim en kıymetlilerimiz olan gençlerimizle yaşamak istedik, çok da keyifli oldu.

Bizim geleceğimiz, milletimizin ve memleketimizin geleceği gençlerimiz her zaman en iyiye ve en ileriye layık. Bu nedenle de onlarla geçirdiğimiz bu keyifli akşamı, teşkilatımız için önemli olan mobil aracımızın da ilk etkinliği olarak planladık. Bizler attığı her adımı gençlerimize göre şekillendiren ve onlara Türkiye Yüzyılı vizyonuyla değer veren Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın çizgisinde gençlerimizle her daim bir arada olmayı sürdüreceğiz. Onların enerjisi ve ilerici fikirleriyle daha nice yüzyılları birlikte inşa edeceğiz."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.