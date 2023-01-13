Edirne'de ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Keşan'dan Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi istikametine seyreden S.G'nin kullandığı 22 RA 226 plakalı otomobil, Bahçeköy köyü yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada, sürücü ile M.G. ve Z.G. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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