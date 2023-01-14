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EDİRNE (AA) - İpsala Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yetki belgeleri imzalandı.

İpsala Belediyesinde düzenlenen toplantıya OSB iştirakçileri katıldı.

Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Koru, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri tarafından getirilen yetki belgelerini imzaladı.

İpsala OSB'nin hayırlı olmasını dileyen Ünsal, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde İpsala'ya yatırım fırsatları sunacaklarını kaydetti.

- Tiyatro oyunu seyirciyle buluştu

Edirne Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları Haldun Taner'in yazdığı "Eşeğin gölgesi" isimli yeni oyununu sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarında sahnelenen oyunun ardından konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan, oyunculara performansı için teşekkür etti.

Edirne'yi kültürle, sanatla ve tiyatro ile buluşturma zamanı olduğunu belirten Gürkan, Edirne Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 2023 yılında güzel oyunlar sunacağını kaydetti.





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