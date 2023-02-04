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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de asayiş

AA

Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir iş yerinden inşaat malzemesi çalındı.

Alınan bilgiye göre, M.B'nin Çavuşbey Mahallesi'ndeki iş yerinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce kaynak makinası, taşlama makinası, 2 adet avuç taşlama makinası ve çok sayıda pense çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Kayıp eşini arıyor

Edirne'nin Havsa ilçesinde bir kişi kayıp eşinin bulunması için polise başvurdu.

Havsa Polis Merkezi Amirliğine müracaat eden Ö.K, eşi Ç.K'nın evden ayrıldıktan sonra bir daha eve geri dönmediğini belirterek, eşinin bulunmasını istedi.

Polis ekipleri kayıp kişinin bulunması için çalışma başlattı.

- Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

Edirne'nin İpsala ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, T.K'nın kullandığı otomobil Bayrambey Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada yaralanan T.K, sağlık ekipleri tarafından İpsala Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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