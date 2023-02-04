Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir iş yerinden inşaat malzemesi çalındı.

Alınan bilgiye göre, M.B'nin Çavuşbey Mahallesi'ndeki iş yerinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce kaynak makinası, taşlama makinası, 2 adet avuç taşlama makinası ve çok sayıda pense çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Kayıp eşini arıyor

Edirne'nin Havsa ilçesinde bir kişi kayıp eşinin bulunması için polise başvurdu.

Havsa Polis Merkezi Amirliğine müracaat eden Ö.K, eşi Ç.K'nın evden ayrıldıktan sonra bir daha eve geri dönmediğini belirterek, eşinin bulunmasını istedi.



Polis ekipleri kayıp kişinin bulunması için çalışma başlattı.

- Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

Edirne'nin İpsala ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, T.K'nın kullandığı otomobil Bayrambey Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada yaralanan T.K, sağlık ekipleri tarafından İpsala Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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