AK Partili Aksal'dan EYT açıklaması:

EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların sorunlarının çözülmesinde büyük emekleri olan bakanlık bürokratları ve milletvekillerine teşekkür etti.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunda EYT olarak bilinen düzenlemenin, uzun ve kapsamlı bir çalışmanın ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildiğini belirtti.

Komisyonunda gerçekleşen görüşmelere kendisinde katıldığını belirten Aksal, açıklamasında şunları kaydetti:

"AK Parti olarak hiçbir meselede, meseleyi samimiyetten uzak çözmek maksatlı, siyasete malzeme yapmak maksatlı yaklaşımlarda bulunmadık. Kurulduğumuz günden beri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplumun sesine kulak verdik ve toplumun taleplerine çözüm ürettik. Geçmiş yıllardaki gerçeklerden uzak, kopuk uygulamaların kamu bütçesine getirdiği yükleri hepimiz biliyoruz. Ülkemizdeki temel alt yapı sorunlarını çözdükten sonra, toplumun sesine kulak vererek EYT meselesini de ele aldık ve bir çözüme kavuşturduk. Partimiz toplumun sesine kulak veren, toplumsal talepleri dikkate alan, çözüm üreten bir parti olduğu içindir ki yirmi yılı aşkın bir süredir bu milletin teveccühüne mazhar olmuştur. Hiç şüphemiz yok ki önümüzdeki seçimlerde de bu millet tercihini; samimiyetten uzak meseleleri çözmek yerine, siyasete malzeme yapmak isteyenlere değil, bu ülkenin sorunlarını çözenlerden yana kullanacaktır. Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların sorunlarının çözülmesi çok önemli ve hassas bir süreçti. Ben bu süreçte emeği geçen bakanlık bürokratlarımızı, milletvekillerimizi, emeği geçenleri tebrik ediyorum; hepsine teşekkür ediyorum."





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