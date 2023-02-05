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EDİRNE (AA) - Eski Keşan Belediye Başkanı Hüseyin Zati Yörükler, 26. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merhum Yörükler'in Asri Mezarlıktaki kabrinde anma programı düzenlendi.

Törende, Kur'an-ı Kerim okundu dua edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Yörükler'in 3 dönem başkanlık yaparak ilçeye hizmetlerde bulunduğunu belirtti.

Yörükler'i saygı ve rahmetle andıklarını aktaran Balcı, "Merhum belediye başkanımız Keşan'a yıllarını vermiş. Onuruyla Keşan'a hizmet etmiş. Geride bıraktıklarına Allah uzun ömürler versin. Hüseyin Zati Yörüker’e Allah’tan rahmet diliyorum, nur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.

- Havsa'da yol yapım çalışması

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, ilçede yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin Cumhuriyet Mahallesi'nde çalışma gerçekleştirdiğini belirtti.

Bozulan ve eskiyen yolların yapıldığını aktaran Balkan, "Doğalgaz şebekesinin geçtiği yollarımızı yaparken, özellikle yayalarımızın rahatlıkla yürüyüş yapabilmesi için yeni kaldırımlarımızı da hemşerilerimizin hizmetine hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.





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