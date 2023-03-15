Isı yalıtım uygulamaları binaları deprem riskine karşı güçlendiriyor

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EDİRNE (AA) - Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) Başkanı Çağdaş Korkmaz, ısı yalıtım uygulamalarının binaları deprem riskine karşı güçlendirdiğini söyledi.

VERİMDER tarafından düzenlenen Anadolu Buluşmalarının 29'uncusu Edirne'de gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen buluşmada konuşan Korkmaz, binalara yapılan ısı yalıtım uygulamalarının enerji tasarrufunun yanı sıra yapıları deprem riskine karşı da koruduğuna dikkati çekti.

Isı yalıtım uygulamalarının binaların depreme dayanımıyla yakından ilişkili olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Bu alanda yaptığımız uygulamalar binamızın yapısal anlamda dayanıklı kalması ve daha uzun süre sağlam kalması için de kritik önem taşıyor." dedi.

Korkmaz, ısı yalıtımının yapı statiği ve yapı fiziğinin devamlılığını sağladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Özellikle yapı statiğinde, yapı fiziğinin devamlılığı konusunda ısı yalıtımının çok büyük katkısı var. Bir bina inşa edilirken mutlaka ilgili yönetmeliklere göre inşa edilmeli. Statik anlamda doğru bir bina dizayn ederken, bu binayı özellikle doğru ürünlerle dış kabuktan yalıtırsak binada yaşayan insanlar termal konfora ulaşıyor. İçeride oluşan sağlıklı ısı dağılımı, yapıda oluşan nem birikintilerinin dış ortama suya dönüşmeden buhar formunda atılmasını sağlıyor. Hem içeride nem, rutubet ve küf birikimleri yaşamıyoruz hem de rutubetin birikmesi sonucu kolon ve kirişlerde oluşabilecek korozyonun önüne geçmiş oluyoruz. Yapısal anlamda donatıların incelmesi engelleniyor."

Korkmaz, doğru bir ısı yalıtımıyla yüzde 60'a varan enerji tasarrufu sağlanabildiğini ifade etti.

Etkinliğe, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, Trakya Kalınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

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