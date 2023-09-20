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        Edirne'de Balkan Tarım Kongresi başladı

        Trakya Üniversitesinin (TÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Tarım Kongresi, Edirne'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 11:12 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:26
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        Edirne'de Balkan Tarım Kongresi başladı
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        Trakya Üniversitesinin (TÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Tarım Kongresi, Edirne'de başladı.

        Balkan Kongre Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, TÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri müzik dinletisi sundu.

        TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, açılış programında yaptığı konuşmada, üniversitenin Balkanlar'a yönelik özel çalışmaları olduğunu söyledi.

        Üniversitenin Balkan Üniversiteler Birliğinin daimi genel sekreterliğini yürüttüğünü belirten Tabakoğlu, birliğin bölgedeki üniversitelere önemli katkı sağladığını vurguladı.

        Tabakoğlu, Balkan coğrafyasının tarım açısından çok bereketli olduğunu aktardı.

        Balkanlar'ın geçmişten bugüne önemli bir tarım merkezi olduğunu belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

        "Tarım geçmişte önemliydi ama bugün daha önemli, gelecekte daha da önemli olacak. Balkanlar'ı birleştiren önemli bir faktör de tarımdır. Çünkü Balkanlar'daki geçim kaynağı tarımdır ve tüm coğrafyada benzer metotlar kullanılır. Bu anlamda gerçekleştirilen kongrenin çok önemli olduğunu düşünüyorum."

        Kongre Başkanı ve TÜ Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya ise Balkan coğrafyasındaki tarım alanındaki gelişmelerin kongrede detaylı olarak ele alınacağını dile getirdi.

        Konularında uzman çok sayıda akademisyenin Edirne'ye geldiğini belirten Kaya, kongrenin bölge tarımına katkı sağlayacağını ifade etti.

        Tarım alanındaki gelişmeler ve Balkanlar'daki tarımsal faaliyetlerinin konuşulacağı kongre, 23 Eylül'de sona erecek.

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