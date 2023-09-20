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        Edirne'de gümrük kaçağı eşyalar bulunan otobüsün şoförü gözaltına alındı

        Edirne'de kaçakçılık operasyonunda otobüs şoförü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 14:42 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:50
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        Edirne'de gümrük kaçağı eşyalar bulunan otobüsün şoförü gözaltına alındı
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        Edirne'de kaçakçılık operasyonunda otobüs şoförü gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonrası otoban gişelerinde bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        Araçta yapılan aramada piyasa değerinin yaklaşık 300 bin lira olduğu belirtilen 26 adet içki, 170 paket kaçak tütün, 210 paket kaçak sigara, 5 adet dizüstü bilgisayar ile 330 adet termostatik vana ele geçirildi.

        Otobüs şoförü gözaltına alındı.​​​​​​​

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