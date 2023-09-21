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        Edirne'de sınır hattındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de, Türkiye-Bulgaristan sınırındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 00:02 Güncelleme: 21.09.2023 - 00:14
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        Edirne'de sınır hattındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Edirne'de, Türkiye-Bulgaristan sınırındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın 3 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

        Sınır hattında çıkan yangında yaklaşık 9 dönümlük alan zarar gördü.

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