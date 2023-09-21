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        Türk tohumculuk sektörü Balkanlar'daki çalışmalarını artıracak

        Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer, Türk tohumculuk sektörünün, Balkanlar'daki işbirliği ve çalışmalarını artıracağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 10:54 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:02
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        Türk tohumculuk sektörü Balkanlar'daki çalışmalarını artıracak
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        Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer, Türk tohumculuk sektörünün, Balkanlar'daki işbirliği ve çalışmalarını artıracağını söyledi.

        Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Balkan Tohumcuları Birliği tarafından Türkiye Tohumcular Birliği ve TSÜAB'ın destekleriyle Edirne'de Balkan Tohum Çalıştayı düzenlendi.

        TSÜAB Başkanı Gençer, Balkan Kongre Merkezi'ndeki çalıştayda, Türkiye'nin Balkan coğrafyasıyla her zaman yakın ilişki içinde olduğunu ifade etti.

        Türk tohumculuk sektörünün son yıllarda büyük atılım gerçekleştirdiğini vurgulayan Gençer, "Ülkemizde 1100 tohum firması var, yılda yaklaşık 1,5 milyon tona yakın sertifikalı tohum üretimi yapıyoruz. Geldiğimiz noktada çok sayıda ülkeye ihracat yapar konumdayız." dedi.

        Gençer, geçtiğimiz aylarda kurulan Balkan Tohumcular Birliği ile Balkanlar'da güzel çalışmalar gerçekleştirmeyi istediklerini dile getirdi.

        Bölgesel çalışmaların adım adım ilerlediğini anlatan Gençer, şunları kaydetti:

        "Ülkeler arası mevzuat uyumu ve diğer konularda ortak çalışmalarla yürüyoruz. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin bulunduğu bölgelerde bakanlığımızın destekleriyle ve birliğimiz vasıtasıyla önemli çalışmalar başlattık. Altyapısı uluslararası seviyede olmayan ülkelerde tohumculuk yapısını kurmaya çalışıyoruz. Özellikle Özbekistan, Azerbaycan ve Kazakistan'da çalışmalar başladı. Bu yaptığımız çalışmaların benzerini Balkanlar'da yapmak için kollarımızı sıvamış durumdayız. İnşallah bu süreçte Balkan Tohumcular Birliği vasıtasıyla güzel çalışmalar yapacağız. Türkiye ve Balkan ülkeleri arasında önemli işbirlikleri, ortak üretimler, araştırma geliştirme çalışmaları ve daha birçok konuda işbirliklerine başlamak istiyoruz."

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Balkan Tohumcular Birliği Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya ise Türkiye ve Balkanlar'daki tohum firmalarını bir araya getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

        Tohum firmalarının dünyaya açılmasına öncülük edeceklerini dile getiren Prof. Dr. Kaya, bölgesel kalkınmaya destek vermek istediklerini vurguladı.

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