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        Edirne'de sınır hattında ormanlık alanda yangın çıktı

        Edirne'de sınır hattında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 15:05 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:14
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        Edirne'de sınır hattında ormanlık alanda yangın çıktı
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        Edirne'de sınır hattında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Lalapaşa ilçesine bağlı Bulgaristan sınırındaki Vaysal köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğünden ve çevre belediyelerden ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

        Öte yandan dün gece aynı bölgeye yakın bir alanda itfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında 9 dönümlük ormanlık alan zarar görmüştü.

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