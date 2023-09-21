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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'de geçen ay çıkan yangında hasar gören 2 belediye dükkanı yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 16:37 Güncelleme: 21.09.2023 - 16:51
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne'de geçen ay çıkan yangında hasar gören 2 belediye dükkanı yenilendi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede tamamlanan ve yeniden üretilen dükkanlarda eski ölçülere sabit kalındı ve çelik konstrüksiyon kullanıldı.

        Sıcağa ve soğuğa dayanıklı, dış cepheden ahşap bir görünüme sahip olan modern dükkanların anahtar teslimini ise Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan yaptı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, "Kötü bir olay yaşadık. Hep birlikte üzüldük. Ama yeter ki cana bir şey gelmesin. Belediyemizin imkanlarıyla yaptığımız yeni dükkanlarımız hem esnafımıza hem de Edirne'mize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

        - Edirne'ye 2 yeni su deposu

        Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan yapımı devam eden 5 bin metreküp kapasiteye sahip 2 su deposundan biri tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

        Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki su deposunu Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, 29 Ekim’de hizmete sunacaklarını bildirdi.

        Edirne'deki vatandaşların daha sağlıklı su ile buluşması ve 2050 yılına kadar su sorunu yaşamaması için önemli çalışmalara imza attıklarını aktaran Gürkan, içme suyu imalatı kapsamında kente sağlıklı, kanserojen madde içermeyen bir içme suyu şebekesi kazandırdıklarını vurguladı.

        Kentte 5 bin metreküplük su depolarının yapımının da devam edeceğini belirten Gürkan, açıklamasında şunları kaydetti:

        "58 kilometre mesafeden Kayalıköy Barajı’ndan aldığımız suyu Edirne Belediyesi İçme Suyu Arıtma Tesisleri’nde arıtıyoruz. Burada arıttığımız su Barutluk Mahallesi’ndeki yeni su depomuzda depolanacak ve şehre dağıtılacak. Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki 5 bin metreküplük su depomuzda bitmek üzere 29 Ekim’de hizmete sunacağız. 2014 yılında halkımıza tertemiz, sağlıklı su sunmak için yola çıktık. Şimdi bunu başarmanın mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Edirne’miz hem 2050 yılına kadar içme suyu soruna yaşamayacak hem de tertemiz içme suyuna kavuşacak."

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