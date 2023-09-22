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        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 09:05 Güncelleme: 22.09.2023 - 09:05
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        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı
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        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

        Bu kapsamda Edirne merkez ve Keşan ilçelerinde şüphe üzerine durdurulan kişilerin üstünde ve bazı adreslerde arama yapıldı.

        Aramalarda 38 gram esrar, 10 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan C.A, E.Y, O.K, H.U. ve U.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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