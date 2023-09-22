Edirne Valisi Yunus Sezer'e ziyaretler sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, Kırcasalih Belediye Başkanı Hüseyin Tütüncü, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı ve Başmüftülük Genel Sekreteri Celal Faik, Sezer'i ziyaret ederek görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sezer de ziyaretler dolayısıyla teşekkür etti.

Vali Sezer, Enez Kaymakamı olarak atanan Muhammed Emin Tutal ve Lalapaşa Kaymakamı olarak atanan Okan Ayaz'ı makamında kabul ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük'e de iade-i ziyarette bulundu.