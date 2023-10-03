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        Keşan'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı

        Keşan ilçesinde Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 16:19 Güncelleme: 03.10.2023 - 16:35
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        Keşan'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı
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        Keşan ilçesinde Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) açıldı.

        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki merkezin açılışında yaptığı konuşmada, Yeşilay'a destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

        Bağımlılıkla mücadelede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne büyük iş düştüğünü belirten Helvacıoğlu, "Keşan'ın birlik ve beraberliği meşhurdur. Bağımlılıkla mücadelede de YEDAM ile bu birlik beraberliği ortaya koyacağız." dedi.

        Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Büyükhelvacıgil de YEDAM ve Yeşilay'ın ülkenin gözbebeği olduğunu ifade etti.

        İlk defa bir ilçede YEDAM açıldığını anlatan Büyükhelvacıgil, şunları kaydetti:

        "Yeşilay bağımlılıklarla mücadele, farkındalık ve önleme çalışmaları yürütüyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki danışmanlık merkezlerimizde sunduğumuz psikososyal tedavi hizmetleri ve bağımlılıkla mücadelede bütüncül bir yaklaşım sergiliyoruz. Sağlıklı bir toplum için çıktığımız bu önemli yolda daha nice adımlarda bulunmak büyük bir temennidir."

        Büyükhelvacıgil, YEDAM'ların sigara, alkol, uyuşturucu ve teknoloji gibi birçok alandaki bağımlılıkla mücadelenin etkin bir ayağı olduğunu dile getirdi.

        Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

        Programa, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, kurum müdürleri, Yeşilay Marmara 1. Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç ve vatandaşlar katıldı.

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