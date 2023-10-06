Edirne'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
Edirne'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 28 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 28 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Valiliğinde yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli Ş.Ş'nin evine operasyon düzenledi.
Uyuşturucu arama köpeğinin de katıldığı operasyonda 28 gram skunk ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.