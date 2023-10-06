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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi tarafından "Balkanlarda göç zorluklar ve geleceğe bakış açıları" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 15:13 Güncelleme: 06.10.2023 - 15:13
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        Edirne'den kısa kısa
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        Trakya Üniversitesi tarafından "Balkanlarda göç zorluklar ve geleceğe bakış açıları" paneli düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tuzla Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen panelde, göçün getirdiği sorunlara dikkat çekti.

        Köylerde yaşamın hızla tükendiğini, gençlerin istihdam imkanlarının daha fazla olduğu büyük şehirlere yönelme eğilimine girdiğini anlatan Tabakoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Bu sorunla sadece Balkanlar'daki ülkeler değil, Türkiye ve dünyanın birçok ülkesi karşı karşıyadır. Göç, özellikle Balkanlar için büyük bir öneme sahiptir. Bu coğrafya, tarih boyunca birçok göç dalgasına ev sahipliği yapmış ve hala göçmenlerin yaşadığı bir bölge olma özelliğini korumaktadır. Balkanlar'da yaşanan göçler, hem bu coğrafyanın zenginliklerini hem de zorluklarını yansıtmaktadır. Bu panel ile geçmişten günümüze Balkanlarda göç olgusuna bakılarak, zorluklar ve gelecek perspektifleri ele alınacaktır."

        Tabakoğlu, Balkan Üniversiteler Birliği üyesi olan ülkelerdeki gençlerin göç konusundaki tutumlarına ilişkin bir araştırma yapılmasını önerdi.

        Panelde, Prof. Dr. Deniz Eroğlu Utku "Balkan Rotası ve Göçün Güvenlikleştirilmesi", Prof. Dr. Birol Çetin "Geçmişten Günümüze Balkanlardaki Göç Hareketleri", Prof. Dr. Erkan Erdemir "Göçün Yükseköğretim Üzerindeki Etkisi", Öğr. Gör. Enes Turbıc ise "Balkanlar'da Göçe İlişkin Gelecek Perspektifleri" adlı sunum yaptı.

        - "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"

        Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, imamlarla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ormankıran, ilçede görev yapan imam ve müezzinlerin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.

        Edirne ve ilçelerin hizmet edenlerin başında en güvendikleri kişilerin imamlar ve müezzinler olduğunu belirten Ormankıran, "Camilerimiz dini ve milli değerlerin, vatan ve aile sevgisinin, birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği, paylaşma ve dayanışmanın öğretildiği kutsal mekanlardır. Bu kutsal mekanlarda hizmet veren siz değerli din görevlilerimiz aydınlatıcı, uzlaştırıcı, bütünleştirici görev anlayışıyla dini konularda halkı aydınlatırken, sosyal sorunlara da çözüm arayan ulvi bir vazifeyi yerine getirerek toplum hayatında önemli bir görev üstlenmektesiniz" ifadelerini kullandı.

        Ormankıran, programa katılan ilçe müftüsü İsa Demirkaynak ile imam ve müezzinlere teşekkür etti.

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