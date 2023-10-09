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        Edirne'de askeri personel olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı

        Edirne'de kendisini askeri personel olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 10:33 Güncelleme: 09.10.2023 - 10:43
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        Edirne'de askeri personel olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı
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        Edirne'de kendisini askeri personel olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerinde kendisini askeri personel olarak tanıtarak bazı kişileri dolandırdığı ileri sürülen şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri iki kişiyi dolandırarak ziynet eşyalarını aldığı öne sürülen A.K'yi yakaladı.

        A.K'nin yapılan incelenmesinde "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçu"ndan hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelinin dolandırıcılık yaparak aldığı ziynet eşyaları, sahiplerine teslim edildi.

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