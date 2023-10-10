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        Edirne'den kısa kısa

        Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Melahat Kilimci Ortaokulunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 16:17 Güncelleme: 10.10.2023 - 16:33
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        Edirne'den kısa kısa
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        Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Melahat Kilimci Ortaokulunu ziyaret etti.

        Ziyarette öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Batı, okul yönetiminden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Öğrencilerle de sohbet eden Batı, eğitime verilen öneme değindi.

        Batı'ya ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Özkan Fidan da eşlik etti.

        - Öğrenciler sokak hayvanlarıyla bir araya geldi

        Keşan'da Bahçeşehir Koleji Anaokulu öğrencileri Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevini ziyaret etti.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler barınaktaki kedi ve köpekleri yakından inceledikten sonra mama bağışında bulundu.

        Çocuklar daha sonra barınma evindeki çocuk parkında oyun oynadı.

        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, hayvan sevgisinin çocukların masum bakışlarıyla anlam kazandığını belirtti.

        Sevgi ve şefkatin dünyayı daha iyi bir hale getireceğini ifade eden Helvacıoğlu, "Misafirimiz olan çocuklarımızla minik patiler arasında geçirdiğimiz bu anlar, kalbimizi sıcacık bir sevgiyle doldurdu. Hayvan sevgisi, onların masum bakışları ve sevgi dolu dokunuşlarıyla anlam kazanıyor." ifadelerini kullandı.

        - İpsala'da ziyaretler

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ilçede ziyaretler gerçekleştirdi.

        Sultanköy'de vatandaşlarla bir araya gelen Sevgili talepleri dinledi, çeltik üreticileriyle üreticilerle sohbet etti.

        Çeltik harman yerlerinde de incelemelerde bulunan Sevgili'ye Altınyazı Sulama Kooperatif Başkanı Alaaddin Kaya da eşlik etti.

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