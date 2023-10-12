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        AK Parti Edirne İl Başkanlığından İsrail'in Gazze saldırısına tepki

        AK Parti Edirne İl Başkanı Yardımcısı ve İnsan Hakları Sorumlu Birim Başkanı Turan Girgin, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 12:15 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:21
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        AK Parti Edirne İl Başkanlığından İsrail'in Gazze saldırısına tepki
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        AK Parti Edirne İl Başkanı Yardımcısı ve İnsan Hakları Sorumlu Birim Başkanı Turan Girgin, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerektiğini söyledi.

        Girgin, AK Parti Edirne İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 700'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin de yaralandığını belirtti.

        Dünyanın masum sivillerin acılarını görmediğini ifade eden Girgin, " İsrail'in Gazze'ye uyguladığı bu abluka, uzun yıllardır devam eden bir insan hakları ihlali ve insani krizin sonucu oluşmuştur. Gazze halkı yıllardır temel haklarından mahrum bırakılmış ve yaşam koşulları her geçen gün daha da kötüleşmektedir." dedi.

        Girgin, Gazze'de yaşayan insanların temel ihtiyaçlara erişimlerinin sınırlanması, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

        İbadethaneler, hastaneler ve okulların acımasızca vurulduğunu aktaran Girgin, şunları kaydetti:

        "Bu durum, masum sivillerin hayatlarını tehdit etmektedir. Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmayacaktır. Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerekmektedir. Gazze halkı, barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da girişimleriyle uluslararası toplum, Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir."

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