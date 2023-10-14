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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede kaldırım yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 11:41 Güncelleme: 14.10.2023 - 13:03
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        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede kaldırım yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

        Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bozulan ve eskiyen kaldırımların yenilendiğini belirtti.

        Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Helvacıoğlu, "Nalbur Çarşısı'nda çalışmalarımız sürüyor. Esnafımızın talepleri doğrultusunda çalışıyoruz. Buradaki çalışmaları 29 Ekim'e kadar bitirmeyi planlıyoruz. Esnafımızın memnuniyeti birinci önceliğimiz." ifadelerini kullandı.

        - Kaymakam Okur'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret

        Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

        Kaymakam Okur, ziyaretinde şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

        Okur'a ziyaretlerinde kurum müdürleri de eşlik etti.

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