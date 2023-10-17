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        Edirne'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 10:23 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:23
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        Edirne'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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        Edirne'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda jandarma ekipleri şüpheli H.Y'nin Lalapaşa ilçesindeki evinde arama yaptı.

        Yapılan aramada 18 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği, şarjör ve 31 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

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