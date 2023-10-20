Edirne'de jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedavi edilip doğaya salınacak

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı şahin, tedavi altına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Lalapaşa ilçesi yakınlarında avcılık denetimleri yaptığı sırasında bir şahinin uçamadığını fark etti.

Yarası nedeniyle uçamadığı anlaşılan şahin, bakım ve tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.