Trakya Üniversitesinde "Topluluklar Buluşuyor" etkinliği düzenlendi

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından "Topluluklar Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Bolca Ana Yemekhanesi yanında düzenlenen etkinlikte, topluluk temsilcileri öğrencilere faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Stantları gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Trakya Üniversitesi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, müzik ve dans topluluğunun gösterilerini izledi.

Rektör Tabakoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitede 137 öğrenci topluluğunun farklı alanlarda çalışmalar yaptığını söyledi.

Topluluk temsilcilerinin yeni öğrencilere davette bulunduğunu belirten Tabakoğlu, "Öğrencilerin pozitif ve güçlü enerjilerini doğru bir şekilde kullanmalarını istiyoruz. Tüm öğrencilerimi bir kulübe üye olmaya devam ediyorum. Öğrenciler hoşlarına gidecek bir topluluk bulacaktır. Bu güzel havada öğrencilerin yüzündeki sevinci görmekten biz de çok mutluyuz." dedi.

Etkinlik kapsamında öğrencilere ikramda bulunuldu.