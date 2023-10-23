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        Edirne'den kısa kısa

        PTT Edirne Başmüdürü Mustafa Telat Akalın ve beraberindeki heyet, PTT'nin 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 14:19 Güncelleme: 23.10.2023 - 14:27
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        Edirne'den kısa kısa
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        PTT Edirne Başmüdürü Mustafa Telat Akalın ve beraberindeki heyet, PTT'nin 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Akalın, müdürlük tarafından gerçekleştirilen işlemler hakkında Sezer'e bilgi verdi.

        Sezer de PTT'nin 183'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, tüm personellere görevinde başarılar diledi.

        Gerçekleşen ziyarette Akalın, Vali Sezer'e fotoğrafının yer aldığı posta pulu hediye etti.

        -Kaymakam Ayaz, köyleri ziyaret etti.

        Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz, köyleri ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sinanköy, Çömlekakpınar, Çömlekköy, Yünlüce köylerini ziyaret eden Ayaz, vatandaşlar ile bir araya geldi.

        İncelemelerde köylere yönelik çalışmaların hız kazanacağını dile getiren Ayaz, vatandaşların istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışma sürdüreceklerini belirtti.

        -Öğretmenler proje kapsamında öğrencilerinin evlerini ziyaret etti

        Edirne Valiliği tarafından başlatılan "Bir Kahvenizi İçeriz" Projesi kapsamında Lalapaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ilk ve ortaokul öğretmenleri, öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, "Bir Kahvenizi İçeriz" Projesi kapsamında ziyaretlerin devam ettiği belirtildi.

        Okuldaki eğitimlerinin yanı sıra öğrenci ve öğretmen ilişkisinin artırılmasına yönelik hayata geçirilen projede, öğretmenler öğrenci velileri ile bir araya geldi.

        Evlerinde veliler ile buluşan öğretmenler, eğitim ve öğretim sürecinde öğrencilerin başarısının artırılmasına yönelik velilerin yapması gerekenleri aileler ile paylaştı.

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