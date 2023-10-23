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        Edirne'de sınır kapısı yolu kenarında başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu kenarında ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 17:25 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:38
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        Edirne'de sınır kapısı yolu kenarında başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
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        Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu kenarında ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Bölgeye atılan çöplerden çıktığı tahmin edilen yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede otlara, ardından da ağaçlık alana ve tarlalara sıçradı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin 4 saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında yaklaşık 100 dönüm ağaçlık alan zarar gördü.

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