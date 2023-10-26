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Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz, köy ziyaretlerinde bulundu.
Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz, köy ziyaretlerinde bulundu.
Süleymandanişment, Ömeroba ve Vaysal köylerini ziyaret eden Kaymakam Ayaz, incelemelerde bulunup muhtarlardan bilgi aldı.
Ayaz, vatandaşların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapacaklarını belirtti.
- Öğrencilerden 100. yıla özel 23 fidan
Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğrencileri tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 23 fidan dikildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bölüm bahçesine 1923-2023 tarihlerini temsilen 23 adet badem, ceviz ve fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu.
TÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Zaim, Cumhuriyetin 100 yılını coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.
Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şebnem Selen İşbilir de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti cumhuriyeti yaşatmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.