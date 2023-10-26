Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz, köy ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 12:00 Güncelleme: 26.10.2023 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz, köy ziyaretlerinde bulundu.

        Süleymandanişment, Ömeroba ve Vaysal köylerini ziyaret eden Kaymakam Ayaz, incelemelerde bulunup muhtarlardan bilgi aldı.

        Ayaz, vatandaşların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapacaklarını belirtti.

        - Öğrencilerden 100. yıla özel 23 fidan

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğrencileri tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 23 fidan dikildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bölüm bahçesine 1923-2023 tarihlerini temsilen 23 adet badem, ceviz ve fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu.

        TÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Zaim, Cumhuriyetin 100 yılını coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

        Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şebnem Selen İşbilir de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti cumhuriyeti yaşatmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        "Sosyal medya fenomeni tarafından 15 milyon lira dolandırıldım!"
        "Sosyal medya fenomeni tarafından 15 milyon lira dolandırıldım!"
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Dilek'in katiline verilen ceza indirimine Yargıtay freni!
        Dilek'in katiline verilen ceza indirimine Yargıtay freni!
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        ABD'de 3 bölgede silahlı saldırı! Çok sayıda kişi öldü!
        ABD'de 3 bölgede silahlı saldırı! Çok sayıda kişi öldü!
        Yüzbaşı İlhan Durupınar keşfetmişti... Ağrı Dağı'ndaki gizem çözülüyor!
        Yüzbaşı İlhan Durupınar keşfetmişti... Ağrı Dağı'ndaki gizem çözülüyor!
        AYM’den ek gösterge kararı
        AYM’den ek gösterge kararı
        KYK yurdunda asansör kazası: 1 öğrenci öldü
        KYK yurdunda asansör kazası: 1 öğrenci öldü
        İstanbul'da ev almak için kaç kilo banknot gerekiyor?
        İstanbul'da ev almak için kaç kilo banknot gerekiyor?
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        Filistinli Muhammed'den iyi haber
        Filistinli Muhammed'den iyi haber
        20 gün önce 3. kez baba olmuştu! "Yol verme" cinayeti!
        20 gün önce 3. kez baba olmuştu! "Yol verme" cinayeti!
        "Bizi fazla akıl bu noktaya getirdi, elimizi vicdanımıza koymamız lazım"
        "Bizi fazla akıl bu noktaya getirdi, elimizi vicdanımıza koymamız lazım"
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        Milli Takım'ın miladı
        Milli Takım'ın miladı

        Benzer Haberler

        Trakya Üniversitesinde geliştirilen yenidoğan işitme tarama cihazının ithal...
        Trakya Üniversitesinde geliştirilen yenidoğan işitme tarama cihazının ithal...
        Edirne'de öğrencilere siber suçlarla mücadele eğitimi verildi
        Edirne'de öğrencilere siber suçlarla mücadele eğitimi verildi
        Edirne'de jandarma ekipleri KADES uygulamasını anlattı
        Edirne'de jandarma ekipleri KADES uygulamasını anlattı
        Trakya'da yağlık ayçiçeği desteğinin artırılması üreticileri sevindirdi
        Trakya'da yağlık ayçiçeği desteğinin artırılması üreticileri sevindirdi
        Edirne'de jandarmanın bulduğu yaralı yaban ördeği tedavi edilip doğaya salı...
        Edirne'de jandarmanın bulduğu yaralı yaban ördeği tedavi edilip doğaya salı...
        Edirne'de Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümüne özel konser verildi
        Edirne'de Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümüne özel konser verildi