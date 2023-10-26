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        GÜNCELLEME - Edirne'de askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan askerlerden biri şehit oldu

        Edirne'de askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 askeri personelden biri şehit oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 18:15 Güncelleme: 26.10.2023 - 18:15
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        GÜNCELLEME - Edirne'de askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan askerlerden biri şehit oldu
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        Edirne'de askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 askeri personelden biri şehit oldu.

        Edirne Süloğlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli piyade askeri personeli taşıyan askeri araç, Edirne'den Süloğlu ilçesine seyrederken Hacıumur köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler askeri personeli sıkıştıkları yerden çıkardı.

        Yaralı 3 askeri personel Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Askeri personelden biri kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit oldu.

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