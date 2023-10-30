Edirne'de uyuşturucuyla yakalan 3 zanlı tutuklandı
Edirne'de üst aramalarında ve valizlerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Edirne'de üst aramalarında ve valizlerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler S.Ç, O.N. ve B.Y'yi Kocasinan Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında ve taşıdıkları valizlerde 93 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 zanlı savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.