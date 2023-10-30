Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalan 3 zanlı tutuklandı

        Edirne'de üst aramalarında ve valizlerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 14:07 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalan 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de üst aramalarında ve valizlerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler S.Ç, O.N. ve B.Y'yi Kocasinan Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramalarında ve taşıdıkları valizlerde 93 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 zanlı savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        İstek şarkı cinayetinde 1 tutuklama! Kalbine şişe kırığı saplanmış!
        İstek şarkı cinayetinde 1 tutuklama! Kalbine şişe kırığı saplanmış!
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        19 yıl önce işlenen cinayette karar çıktı!
        19 yıl önce işlenen cinayette karar çıktı!
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak

        Benzer Haberler

        Edirne'de "100. Yıl Anıtı" inşa edilecek
        Edirne'de "100. Yıl Anıtı" inşa edilecek
        Meriç Nehri'ndeki şişme botta 33 kilo esrar ele geçirildi
        Meriç Nehri'ndeki şişme botta 33 kilo esrar ele geçirildi
        Anatomi profesörü KOSGEB desteğiyle kadavranın yerini alan tıbbi maketler ü...
        Anatomi profesörü KOSGEB desteğiyle kadavranın yerini alan tıbbi maketler ü...
        Edirne'de kaçak avlanan 2 kişi hakkında işlem yapıldı
        Edirne'de kaçak avlanan 2 kişi hakkında işlem yapıldı
        Ergene Nehri'nin kirliliği 4'üncü dereceye çıktı
        Ergene Nehri'nin kirliliği 4'üncü dereceye çıktı
        Edirne'de şişme botta 33 kilo 250 gram esrar ele geçirildi
        Edirne'de şişme botta 33 kilo 250 gram esrar ele geçirildi