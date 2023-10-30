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        Edirne'den kısa kısa

        Süleyman Demirel Fen Lisesi Korosu, Ankara'daki Cumhuriyet Konseri'nde sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 14:28 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:28
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        Edirne'den kısa kısa
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        Süleyman Demirel Fen Lisesi Korosu, Ankara'daki Cumhuriyet Konseri'nde sahne aldı.

        Süleyman Demirel Fen Lisesi Müzik Öğretmeni Koro Şefi Fırat Özbay yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tarihi ve özel bir etkinlik düzenlendiğini belirtti.

        Yurdun dört bir yanından gelen koroların Ankara'da bir araya geldiğini ifade eden Özbay, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet tarihinin sanat alanında faaliyet gösteren en köklü kurumlarından TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu, Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile CSO Ada Ankara Ana Salon'da sahne aldık.

        Konsere Kahramanmaraş, Hatay, Zonguldak, Kütahya, Karabük, İstanbul, Edirne, Denizli ve Ankara'dan toplamda 27 koro katıldı. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır görkemli bir tını dünyası yaratmış olmanın heyecanı içindeyiz."

        - Arda, öğrencilerle bir araya geldi

        Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, yeni dönemde okula başlayan öğrencilerle bir araya geldi.

        Arda, okulun toplantı salonunda düzenlediği toplantıda öğrencilere bölümleri hakkında bilgi verdi.

        Okuldan beklentileri ve öğrencilerin önerileri doğrultusunda gerekli iyileştirilmelerin yapılacağını belirten Arda, sınavlar, akademik danışmanlık, 3+1 eğitim sistemi konuları hakkında bilgilendirmeler de yaptı.

        Çeşitli önerilerde bulunan öğrenciler de Arda'ya teşekkür etti.

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