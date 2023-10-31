Edirne'de çiftçiler buğday tohumlarını bu yıl da kuru toprağa ekiyor

Edirne'de çiftçiler buğday ekimine başladı.

Geçen kıştan bu yana kuraklığın etkisini sürdüğü kentte çiftçiler, bu yıl da buğday tohumlarını kuru toprağa ekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, perşembe günü kentte sağanağın etkili olması bekleniyor.

Bu haberi alan çiftçiler de buğday tohumlarını biran önce toprakla buluşturup sağlıklı bir gelişim göstermeleri için ekim yapıyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, üreticinin bu yıl da geçen seneki gibi kuru toprağa ekim yaptığını söyledi.

Toprağın 1-1,5 metre kazıldığında bile kuru olduğunu belirten Arabacı, "Ekim dönemi geldi, yine üreticilerimiz kuruya ekiyor. Riski var mı diye sorarsanız tabii ki var. Bundan sonraki yağışlar çok önemli ama yağış illa olur, zamanı geldi mantığıyla yaklaşıyoruz, ekiyoruz. Bundan sonra yağışlar başlar ve bir süre devam ederse buğday ekimi için geç bir dönem olacak. İnşallah ekimden sonra yağmur yağar diye beklentimiz var. Yağmadığı takdirde riskler var mı, var. İnşallah bundan sonraki süreçte güzel yağışlar alırız." diye konuştu.

Arabacı, üreticilerin emeğinin karşılığını aldığı bol ve bereketli bir sezon diledi.

Merkeze bağlı Musabeyli köyünden çiftçi Kenan Golloz da yağmur tahminlerini duyduktan sonra tarlalarını ekmeye başladıklarını belirtti.

Geçen yıl da ekim zamanı yağmur yağmadığı için kuru toprağa ekim yaptıklarını ifade eden Golloz, "Bu sene de kurağa ekiyoruz. Allah büyük. Perşembe günü yağmurlu görünüyor. Musabeyli köyünde herkes tarlalarını ekiyor. Biz de abi kardeş başladık hayırlısıyla. Bu sene de kuraklık oldu. Rabbim yağmur verecek inşallah. Perşembe günü yağmur yağarsa ektiğimiz mahsul güzel çıkar. Kuraklık bu sene de çiftçimizim belini bükecek gibi görünüyor." dedi

Golloz, geçen yıl dekardan 500-600 kilo buğday aldıklarını dile getirdi.