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        Edirne'den kısa kısa

        Meriç Kaymakamı Özgü Özen, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı kapsamında 103 yaşındaki Adil Dinç'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:01 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:01
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        Edirne'den kısa kısa
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        Meriç Kaymakamı Özgü Özen, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı kapsamında 103 yaşındaki Adil Dinç'i ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Özen ve beraberindekiler ilçeye bağlı Kadıdondurma köyünde ailesiyle yaşayan Dinç'e evinde ziyarette bulundu.

        Cumhuriyetin 100. yılını gören Dinç ile sohbet eden Özen, Cumhuriyet Bayramı'nı da kutladı.

        Dinç de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, anılarını anlattı.

        Ziyarette Meriç Garnizon Komutanı Üsteğmen Hüseyin Bilen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Duran, İlçe Emniyet Müdürü Muhammed Halid Kar, İlçe Müftüsü Fatih Acar ve Meriç Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Talip Duyul yer aldı.

        - Şehit aileleri ve gazilere ziyaret

        Meriç Kaymakamı Özgü Özen, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Özen, şehit Hasan Mete'nin Karayusuflu köyündeki ailesi ile Kıbrıs Gazisi Nihat Ayten'i ziyaret etti.

        Özen, ziyarette yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerle her zaman bir ve beraber olmaya özen gösterdiklerini belirtti.

        Devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu ifade eden Özen, "Sizler için ne yapsak azdır. Allah tüm şehitlerimize ve vefat etmiş gazilerimize rahmet eylesin, yaşayan gazilerimize de şifa versin. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun." dedi.

        - "81 İl İle 100. Yıla Projesi"

        Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında Artvin'deki Vakıfbank İlkokulunun her ilden bir temsilci ile yürüttüğü 81 İl İle 100. Yıla Projesini Edirne'den Uzunköprü 80. Yıl Anaokulu temsil etti.

        80. Yıl Anaokulu Müdürü Sedef Bağmen, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını söyledi.

        Proje temsilcisi olan okulların kutlamalar kapsamında güzel etkinlikler sunduğunu belirten Bağmen, "Ulusal etkinliklerde Edirne'yi temsil etmekten onur ve gurur duyuyoruz. Yüz yıldır izindeyiz yüz yıllarca izinden ayrılmayız." dedi.

        - Kaymakam Okur'dan köylere ziyaret

        Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur, köylerde ziyaretlerde bulundu.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Okur, Tatarlar ve Yağcılı köylerini ziyaret etti.

        Köy muhtarları ve vatandaşlarla sohbet eden Okur, ihtiyaç ve talepleri dinledi.

        Ziyarette kurum müdürleri de yer aldı.

        - Küçükbaş hayvanlara çiçek aşısı yapıldı

        İpsala'da 36 bin 626 küçükbaş hayvana çiçek aşısı yapıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köylerde aşılama çalışması başlattı. 23 köyde 36 bin 626 küçükbaş hayvana çiçek aşısı uygulandı.

        Bu kapsamda küçükbaş hayvanlara küpe tanımlama işlemi de yapıldı.

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