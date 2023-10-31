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        Edirne'de kum midyesiyle yakalanan kişiye 331 bin 289 lira ceza

        Edirne'de toplanması ve satışı yasak olan 800 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 13:02 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:02
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        Edirne'de kum midyesiyle yakalanan kişiye 331 bin 289 lira ceza
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        Edirne'de toplanması ve satışı yasak olan 800 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su ürünleri kontrol ekipleri 23-27 Ekim tarihlerinde 183 denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde 800 kilogram canlı midyeyi yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalanan kişiye 331 bin 289 lira para cezası kesildi.

        Canlı midyeler, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denize bırakıldı.

        Yasa dışı su ürünleri avcılığının engellenmesi amacıyla denetimler sürüyor.

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