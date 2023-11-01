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        Edirne'de jandarma bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor

        Edirne'de jandarma ekipleri bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 10:52 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:58
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        Edirne'de jandarma bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor
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        Edirne'de jandarma ekipleri bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri Enez ilçesinde görevli itfaiye ve zabıta araçlarının sürücülerine eğitim verdi.

        Sürücüler geçiş üstünlüğü, geçiş hakkı, emniyet kemeri kullanımının önemi, hız kuralları, park etme kuralları ve güvenli sürüş kuralları hakkında bilgilendirdi.

        - Jandarma KADES uygulamasını anlattı

        Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) konularındaki bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Havsa ilçesinde düzenlenen sokak basketbolu etkinliğinde sporcuları ve vatandaşları KADES uygulaması konusunda bilgilendirdi.

        - Kaçak avlanmaya karşı bilgilendirme

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bilinçli avcılık ve doğa koruma içerikli bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

        Jandarma ekipleri, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Süloğlu Barajı'nda düzenlenen 1. Geleneksel Sazan Balığı Yakalama Yarışması etkinliğinde yarışmacılara ve vatandaşlara kaçak avlanmaya karşı bilgi verdi.

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