AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Şükrüpaşa Mahallesi'ni ziyaret etti

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Şükrüpaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, mahalle ziyaretlerini sürdüren İba, Şükrüpaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Çocuklara top hediye eden İba, mahallelilerin sorunlarını dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, mahallelilerin beklentilerini sakinlerinden dinlemek adına ziyaretler yaptıklarını belirtti.

Fatih'in doğduğu, Sinan'ın gelin gibi süslediği ve Şükrü Paşa'nın destanlar yazdığı kadim şehrin hak edildiği gibi yönetilmesini istediklerini ifade eden İba, "Yıllardır çözülemeyen bir Selimiye Meydanı sorunu vardı. Ecdadımız dünyaya mal olmuş bir şaheser yapmış ama biz bir çevre düzenlemesini 8-10 yıldır bekliyorduk. Bunu kimin sorumluluk alanında olduğu hiç önemli değil. Edirne’nin kazanması önemli. Selimiye Meydanı'nı belediyeden aldık. Bunu siyaset yapmak için söylemiyorum. Edirne’nin kazanması gerektiğini anlatmak için söylüyorum. Edirne’yi merkeze koyduğumuz için söylüyorum. Meydanı ihya ettik ve tekrar belediyeye teslim ettik. Edirne’ye ve Selimiye’ye yakışır bir meydan yaptık." diye konuştu.

Edirne ile ilgili hayallerinin saymakla bitmeyeceğini dile getiren İba, şöyle devam etti:

"Edirne’nin çok ciddi bir peyzaj sorunu var. Çoluk çocuk çıkıp parkta oturup keyifle zaman geçireceğimiz bir alan maalesef Edirne’de hiç yok. Bir Millet Bahçesi'ne başladık, inşallah tamamlamak nasip olur. Çok güzel bir proje. Edirne’nin sadece Millet Bahçesi değil 3 ayrı kent parkına ihtiyacı var. Gerçekten en çok üzerinde durduğumuz birkaç tanesi onlar olacak. İnşallah yapmak ve tamamlamak bize nasip olur. Güzel projelerimiz var bunlar için çalışıyoruz. Çoluk çocukla keyifle vakit geçirebileceğimiz yerlere çok ihtiyaç duyuyoruz. Bununla ilgili de biz hazırlanıyoruz. Daha önce belediye başkanlarının bu konu ile ilgili vaatleri vardı ama hiçbiri gerçekleştirilmedi. İnşallah gerçekleştirmek bizlere nasip olur."

Ziyarette İba'ya Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Tarık Hatipoğlu, Mahalle Başkanı Sadık Saraylı ve partililer eşlik etti.