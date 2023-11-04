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        Trakya'da AK Parti'li gençler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da AK Parti Gençlik Kolları üyeleri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 15:04 Güncelleme: 04.11.2023 - 15:08
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        Trakya'da AK Parti'li gençler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da AK Parti Gençlik Kolları üyeleri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Edirne'de Eski Cami önünde toplanan AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri "Filistin'de zulme dur de" pankartı açtı.

        AK Parti İl Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanı Çağatay Aydemir, Gazze'de en temel insan haklarının dahi ihlal edildiğini belirtti.

        Saldırılarda binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini anımsatan Aydemir, hakkı ve hakikati haykıran gençler olarak 81 ilde toplandıklarını söyledi.

        Sözde insan hakları savunucularının yaşananlara sessiz kaldığını kimilerinin ise İsrail'e destek için sıraya girdiğini dile getiren Aydemir şunları kaydetti:

        "Saldırılarının ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine itidal çağrısında bulunulan, sükunete ve bu zalimliği sona erdirmeye çağrılan, bunun dışında aranan her yolun ve hevesin peşinde koşulmasının sadece daha fazla yıkıma, daha fazla gözyaşına ve daha fazla can kaybına sebep olacağı kendisine hatırlatılan İsrail, ne yazık ki tüm bu çağrılara daha fazla masum kanı dökerek yanıt vermiştir. Bu vatanın gençleri hem kültürü hem de uluslararası değerlere olan bağlılığın bir sonucu olarak Gazze'de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısındadır.

        Bugün Anadolu'nun her bir köşesinde milyonlarca genç Gazze'de yavrusunun cenazesini kucağına almış bir annenin yüreğindeki sızıyı en derinden hissetmekte, bu zulme katkı sunan kim varsa hesabını tutmaktadır. Cumhurbaşkanımızın izinde, her zaman mazlumların savunucusu olduğumuzu, insanlık ve hukuk bilmez canilerin karşısında olacağımızı belirterek 'SayStop' diyerek haykırıyoruz."

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        AK Parti Kırklareli Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

        Anıt Kültür Park'ta bir araya gelen partililer, "Filistin'de zulme dur de" pankartı açarak, "Sessiz kalma soykırıma ortak oma", "İsrail savaş suçlusudur", "Dünyanın gözü önünde binlerce çocuk öldürüldü" dövizleri taşıdı.

        Gençlik Kolları Başkanı Enes Aydın Gün, Gazze'de günlerdir acı feryatların yükseldiğini, gözyaşların aktığını söyledi.

        Mazlum ve masum coğrafyalar için her fırsatta hakkı ve hakikati haykırdıklarını ifade eden Gün şunları kaydetti:

        "Her karış toprağının yoğun bombardımana tabi tutulduğu, orantısız gücün, savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de, İsrail tarihe bir kez daha adını kara leke ile yazdırmıştır.

        41 kilometre uzunluğu 10 kilometre genişliğinde bir alanda 2 milyon insanın yaşadığı, İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze'de bugün dahi hastaneler bombalanmaya devam etmekte ve Netanyahu hükûmeti soykırım suçu işlemektedir. Savaş hukuku, insan hakları ihlal ediliyor, uluslararası hukuk tanınmıyor ve tüm bunlar dünyanın gözü önünde yapılıyor. Bu durum, İsrail'in gerek bugün gerekse yarın insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır."

        Tekirdağ'da da AK Parti'li gençler, İsrail'in saldırılarını protesto ederek Filistin'e destek açıklamasında bulundu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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