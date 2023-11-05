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        Edirne'den kısa kısa

        Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Musulça köyünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 15:04 Güncelleme: 05.11.2023 - 15:15
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        Edirne'den kısa kısa
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        Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Musulça köyünü ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Batı, köy camisi ve mobil sağlık konteynerinde incelemelerde bulundu, vatandaşların taleplerini dinledi.

        Batı, köyde okutulan Mevlid-i Şerif'e de katıldı.

        - Kaymakam Okur'dan ziyaret

        Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur, Şafak Mahallesi'ni ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, mahalle sakinleriyle bir araya gelen Okur, talepleri dinledi.

        Okur'a ziyaretinde kurum müdürleri eşlik etti.

        - Karaincirli'de yağmur ve şükür duası yapıldı

        Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.

        Köy meydanında muhtarlığın düzenlediği programda bolluk ve bereket için dua edildi.

        Duanın ardından vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi.

        Programa İlçe Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk de katıldı.

        - Turan, kitabını Arda'ya hediye etti

        Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Cem Turan, kitabını İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hayati Arda'ya hediye etti.

        Turan, ziyarette "Uluslararası Ticaret, Dış Ticaret ve Lojistik Mesleki İngilizce" isimli kitabı hakkında bilgi verdi.

        Arda da kitap için teşekkür ederek, kitabın alanında referans niteliğinde önemli bir kaynak olduğunu kaydetti.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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